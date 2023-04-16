В Киеве задержали мужчину, который из ревности бросил в людей гранату

Столичные правоохранители задержали мужчину, который бросил в людей гранату в субботу вечером в Деснянском районе Киева.

Источник: полиция Киева

Детали: В полиции отметили, что ранее не судимый 34-летний киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища.

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Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В субботу вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Милославской произошел взрыв, в результате которого были травмированы два человека.

Прямая речь начальника следственного отдела Деснянского управления полиции Николая Мазурова: "Мы провели первоочередные следственные действия и установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса...

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По данному факту мы начали уголовное производство по части второй статьи 15, пункта первого части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Продолжается досудебное расследование".

Что предшествовало: В субботу вечером на улице Милославской в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, пострадали два человека.