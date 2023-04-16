Всі медзаклади на окупованій території переповнені пораненими росіянами – Генштаб

У Запорізькій області окупанти облаштували військовий шпиталь у спортивній залі місцевої школи, оскільки всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

Так, в населеному пункті Високе Запорізької області спортивну залу місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості".