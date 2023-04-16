Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Всі медзаклади на окупованій території переповнені пораненими росіянами – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 18:48
Всі медзаклади на окупованій території переповнені пораненими росіянами – Генштаб
ілюстративне фото Pixabay

У Запорізькій області окупанти облаштували військовий шпиталь у спортивній залі місцевої школи, оскільки всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

Так, в населеному пункті Високе Запорізької області спортивну залу місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЗапорізька областьокупаціяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
війна
Сили оборони збили 4 ворожих безпілотники – зведення Генштабу
Кількість загиблих у Слов’янську зросла до 13, під завалами можуть бути ще 2 осіб
Резніков: Втрати України у війні менші, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині
Останні новини
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
17:10
Невдалий запуск ракети та розчарування від Tesla: статки Маска впали на $13 мільярдів
Усі новини...
Реклама: