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Все медучреждения на оккупированной территории переполнены ранеными россиянами – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 18:48
Все медучреждения на оккупированной территории переполнены ранеными россиянами – Генштаб
иллюстративное фото Pixabay

В Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь в спортивном зале местной школы, поскольку все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. Вследствие этого противник использует гражданские учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях.

Так, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями различной степени тяжести".

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Темы: войнаЗапорожская областьоккупацияГенштаб
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