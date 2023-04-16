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На Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 18:57
На Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ – Генштаб
Фото: facebook.com/RusConsulWashington

У Бердянську Запорізької області окупанти вивозять крадену кукурудзу, на Херсонщині продовжують примусову паспортизацію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські зайди продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі". 

Деталі: У Генштабі також повідомили, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.

Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців з метою перевірки наявності російського паспорта.

"Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна", - заявили в Генштабі.

Теми: Генштабокупаціязерно
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