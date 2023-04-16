Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 18:57
На Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ – Генштаб
Фото: facebook.com/RusConsulWashington

У Бердянську Запорізької області окупанти вивозять крадену кукурудзу, на Херсонщині продовжують примусову паспортизацію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські зайди продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі". 

Реклама:

Деталі: У Генштабі також повідомили, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.

Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців з метою перевірки наявності російського паспорта.

"Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна", - заявили в Генштабі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабокупаціязерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Генштаб
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
У районі Мар’їнки Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – зведення
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: