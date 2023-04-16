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На Херсонщине оккупанты угрожают депортировать жителей, которые не возьмут паспорт РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 18:57
На Херсонщине оккупанты угрожают депортировать жителей, которые не возьмут паспорт РФ – Генштаб
Фото: facebook.com/RusConsulWashington

В Бердянске Запорожской области оккупанты вывозят краденую кукурузу, на Херсонщине продолжают принудительную паспортизацию.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи". 

Детали: В Генштабе также сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины.

В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области захватчики активно осуществляют домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта.

"Гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества", - заявили в Генштабе.

Темы: Генштабоккупациязерно
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