Міністри України та Угорщини обговорили заборону імпорту зерна, транзит збережеться

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив ситуацію з експортом української аграрної продукції з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Мінагрополітики.

Сольський під час онлайн-зустрічі підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

"Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно", – йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарську продукцію.

Раніше в суботу польський уряд також вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор.

При цьому повідомлялося, що міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.

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Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.