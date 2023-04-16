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Министры Украины и Венгрии обсудили запрет импорта зерна, транзит сохранится

"Европейская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 20:38

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Сольский во время онлайн-встречи подчеркнул необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость односторонних решений.

"Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", – говорится в заявлении министерства.

Напомним, правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции.

Ранее в субботу польское правительство также решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор.

При этом сообщалось, что министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что вызывает значительное недовольство польских фермеров.

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Темы: Венгриязерно
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