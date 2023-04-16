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Берлусконі перевели з реанімації, стан здоров'я покращився

"Європейська правда"Неділя, 16 квітня 2023, 21:00
Берлусконі перевели з реанімації, стан здоров'я покращився
СИЛЬВІО БЕРЛУСКОНІ, GETTY IMAGES

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі залишає відділення інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле, його переводять у звичайну палату.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

86-річний Берлусконі провів 12 днів в реанімації після госпіталізації з легеневою інфекцією.

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Лікарі у неділю повідомили, що переведення стало можливим через "постійне покращення" клінічної картини Берлусконі. Тепер він перебуватиме у звичайній лікарняній палаті.

Раніше лікарі підтвердили, що експрем'єр Італії вже деякий час хворіє на лейкемію.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, останніми роками мав кілька епізодів погіршення здоров'я.

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Політик, відомий дружбою з президентом РФ, відзначився неоднозначними заявами щодо України.  

У лютому, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, Берлусконі заявив, що він би не зустрічався із Зеленським, якби був прем’єром.

Також Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, Росія б не вторглася.

В МЗС України на це заявили, що Берлусконі заохочує Росію до продовження її злочинів проти України. 

Теми: Берлусконі
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