Берлускони перевели из реанимации, состояние здоровья улучшилось

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покидает отделение интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле, его переводят в обычную палату.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

86-летний Берлускони провел 12 дней в реанимации после госпитализации с легочной инфекцией.

Врачи в воскресенье сообщили, что перевод стал возможным из-за "постоянного улучшения" клинической картины Берлускони. Теперь он будет находиться в обычной больничной палате.

Ранее врачи подтвердили, что экс-премьер Италии уже некоторое время болен лейкемией.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, в последние годы имел несколько эпизодов ухудшения здоровья.

Политик, известный дружбой с президентом РФ, отметился неоднозначными заявлениями относительно Украины.

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В феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, Берлускони заявил, что он бы не встречался с Зеленским, если бы был премьером.

Также Берлускони сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, Россия бы не вторглась.

В МИД Украины на это заявили, что Берлускони поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.