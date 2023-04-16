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Росіяни обстріляли Нікопольщину: двоє поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 22:08
Росіяни обстріляли Нікопольщину: двоє поранених
наслідки обстрілу Нікопольщини 16 квітня, фото з Telegram Лисака

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини у неділю поранено двох мирних мешканців.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram

Дослівно Лисак: "Тримайся, багатостраждальна Нікопольщино. Протягом дня ворог двічі відкривав вогонь. Випустив з важкої артилерії майже десяток снарядів.

За уточненою інформацією, під обстріли, окрім Нікополя, потрапила і Червоногригорівська громада".

Деталі: Євтушенко повідомив, що внаслідок обстрілів постраждало два мирних мешканця району.

"Пораненому чоловіку, 1965 року народження, надано амбулаторну медичну допомогу. Ушпиталеній жінці, 1984 року народження, надана необхідна медична допомога, її стан стабільний. Пошкоджено храм, п'ять приватних житлових будинків, чотири господарських споруди, два автомобіля, лінії електромережі. Одна господарська споруда знищена", - написав він.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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