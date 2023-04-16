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Россияне обстреляли Никопольщину: двое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 22:08
Россияне обстреляли Никопольщину: двое раненых
последствия обстрела Никопольщины 16 апреля, фото из Telegram Лысака

В результате обстрела Днепропетровщины в воскресенье ранены двое мирных жителей.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram

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Дословно Лысак: "Держись, многострадальная Никопольщина. В течение дня враг дважды открывал огонь. Выпустил из тяжелой артиллерии почти десяток снарядов.

По уточненной информации, под обстрелы, кроме Никополя, попала и Червоногригорьевская громада".

Детали: Евтушенко сообщил, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя района.

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"Раненому мужчине, 1965 года рождения, оказана амбулаторная медицинская помощь. Госпитализированной женщине, 1984 года рождения, оказана необходимая медицинская помощь, ее состояние стабильное. Поврежден храм, пять частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки, два автомобиля, линии электросети. Одна хозяйственная постройка уничтожена", - написал он.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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