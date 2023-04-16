Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера у 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб.
Джерело: Радіо Свобода і France24 з посиланням на сайт іранської судової системи Mizan Online
Деталі: Видання 16 квітня повідомило, що одного командира засудили до 10 років ув'язнення, а дев'ять інших отримали терміни від одного до трьох років.
"Розгляд цієї справи був одним з найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні", - йдеться на сайті.
Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, "були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою".
Командир зенітно-ракетного комплексу "Тор М-1" "випустив дві ракети" по авіалайнеру "всупереч наказу" і без отримання дозволу, йдеться в повідомленні.
Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.
"З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання", - написало видання.
Передісторія:
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), внаслідок катастрофи загинули 176 осіб.
- На борту літака перебували громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- 11 січня 2020 року Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
- У цій справі Іран пред'явив звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.
- У січні 2022 року Іран відповів відмовою на пропозицію Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" приєднатись до переговорів щодо компенсацій.