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Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 22:31
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
місце катастрофи літака МАУ в Ірані у 2020 році, фото AFP via Getty Images

Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера у 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб.

Джерело: Радіо Свобода і France24 з посиланням на сайт іранської судової системи Mizan Online

Деталі: Видання 16 квітня повідомило, що одного командира засудили до 10 років ув'язнення, а дев'ять інших отримали терміни від одного до трьох років.

"Розгляд цієї справи був одним з найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні", - йдеться на сайті.

Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, "були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою".

Командир зенітно-ракетного комплексу "Тор М-1" "випустив дві ракети" по авіалайнеру "всупереч наказу" і без отримання дозволу, йдеться в повідомленні.

Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.

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"З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання", - написало видання.

Передісторія:

  • 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), внаслідок катастрофи загинули 176 осіб.
  • На борту літака перебували громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня 2020 року Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану. 
  • У цій справі Іран пред'явив звинувачення десяти посадовцям. Це сталося за місяць після того, як Іран зіткнувся з різкою міжнародною критикою за публікацію остаточного звіту, в якому забиття літака пояснили людською помилкою, але не називали винних.
  • У січні 2022 року Іран відповів відмовою на пропозицію Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" приєднатись до переговорів щодо компенсацій.

Теми: ІранМАУкатастрофа МАУ в Ірані
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