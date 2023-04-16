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Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 22:31
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
место крушения самолета МАУ в Иране в 2020 году, фото AFP via Getty Images

Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к сбиванию украинского авиалайнера в 2020 году, в результате которого погибли 176 человек.

Источник: Радио Свобода и France24 со ссылкой на сайт иранской судебной системы Mizan Online

Детали: Издание 16 апреля сообщило, что одного командира приговорили к 10 годам заключения, а девять других получили сроки от одного до трех лет.

"Рассмотрение этого дела было одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране", - говорится на сайте.

Отмечается, что действия командира, который руководил сбиванием самолета, "были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была вражеской".

Командир зенитно-ракетного комплекса "Тор М-1" "выпустил две ракеты" по авиалайнеру "вопреки приказу" и без получения разрешения, говорится в сообщении.

При этом имена ни одного из обвиняемых не называются.

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"Учитывая масштабы воздействия и последствия этого события, главный обвиняемый был приговорен к максимальному наказанию", - написало издание.

Предыстория:

  • 8 января 2020 года в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января 2020 года Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • В этом деле Иран предъявил обвинения десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором забивание самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.
  • В январе 2022 года Иран ответил отказом на предложение Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" присоединиться к переговорам о компенсациях.

Темы: ИранМАУкатастрофа МАУ в Иране
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