Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году

место крушения самолета МАУ в Иране в 2020 году, фото AFP via Getty Images

Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к сбиванию украинского авиалайнера в 2020 году, в результате которого погибли 176 человек.

Источник: Радио Свобода и France24 со ссылкой на сайт иранской судебной системы Mizan Online

Детали: Издание 16 апреля сообщило, что одного командира приговорили к 10 годам заключения, а девять других получили сроки от одного до трех лет.

"Рассмотрение этого дела было одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране", - говорится на сайте.

Отмечается, что действия командира, который руководил сбиванием самолета, "были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была вражеской".

Командир зенитно-ракетного комплекса "Тор М-1" "выпустил две ракеты" по авиалайнеру "вопреки приказу" и без получения разрешения, говорится в сообщении.

При этом имена ни одного из обвиняемых не называются.

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"Учитывая масштабы воздействия и последствия этого события, главный обвиняемый был приговорен к максимальному наказанию", - написало издание.

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