Росіяни обстріляли дачні будинки в Запорізькій області
Неділя, 16 квітня 2023, 22:57
Російські війська обстріляли дачні будинки в Запорізькій області, є руйнування, але обійшлося без постраждалих.
Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram
Дослівно: "Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки.
Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне – без постраждалих.
Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин".
Деталі: Перед цим ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі.