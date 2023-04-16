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Росіяни обстріляли дачні будинки в Запорізькій області

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 22:57

Російські війська обстріляли дачні будинки в Запорізькій області, є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Дослівно: "Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки.

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Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне – без постраждалих.

Наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин".

Деталі: Перед цим ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі.

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Теми: Запорізька областьвійна
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