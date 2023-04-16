Россияне обстреляли дачные дома в Запорожской области

Российские войска обстреляли дачные дома в Запорожской области, есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Вечером враг коварно атаковал дачные дома.

Выбитые стекла, разбитые фасады, машины, но главное – без пострадавших.

Сейчас все профильные службы работают на месте прилета: ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление".

Детали: Перед этим СМИ сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в Запорожье.