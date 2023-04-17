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У російському Бєлгороді та районі – пожежі

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 00:19
У російському Бєлгороді та районі – пожежі
скриншот

У російському місті Бєлгород і районі виникли пожежі нібито на цивільних об'єктах. 

Джерело: російська служба ВВС, соцмережі, губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков

Деталі: Зокрема, канали опублікували відео, як стверджується, пожежі внаслідок удару безпілотника.

У російській службі ВВС зазначають, що одні джерела пишуть про удар по теплоелектростанції, інші – про удар по підстанції.

Крім того, більшість російських джерел називає безпілотник українським.

Оновлено: Пізніше Гладков повідомив про дві пожежі в російській Бєлгородській області.

Пряма мова: "У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі".

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Теми: Росіяпожежабезпілотники
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