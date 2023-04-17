У російському Бєлгороді та районі – пожежі

У російському місті Бєлгород і районі виникли пожежі нібито на цивільних об'єктах.

Джерело: російська служба ВВС, соцмережі, губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков

Деталі: Зокрема, канали опублікували відео, як стверджується, пожежі внаслідок удару безпілотника.

У російській службі ВВС зазначають, що одні джерела пишуть про удар по теплоелектростанції, інші – про удар по підстанції.

Крім того, більшість російських джерел називає безпілотник українським.

Оновлено: Пізніше Гладков повідомив про дві пожежі в російській Бєлгородській області.

Пряма мова: "У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі".