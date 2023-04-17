У російському Бєлгороді та районі – пожежі
Понеділок, 17 квітня 2023, 00:19
У російському місті Бєлгород і районі виникли пожежі нібито на цивільних об'єктах.
Джерело: російська служба ВВС, соцмережі, губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков
Деталі: Зокрема, канали опублікували відео, як стверджується, пожежі внаслідок удару безпілотника.
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У російській службі ВВС зазначають, що одні джерела пишуть про удар по теплоелектростанції, інші – про удар по підстанції.
Крім того, більшість російських джерел називає безпілотник українським.
Оновлено: Пізніше Гладков повідомив про дві пожежі в російській Бєлгородській області.
ВІДЕО ДНЯ
Пряма мова: "У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі".