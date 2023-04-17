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В российском Белгороде и районе – пожары

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 00:19
В российском Белгороде и районе – пожары
скриншот

В российском городе Белгород и районе возникли пожары якобы на гражданских объектах.

Источник: русская служба ВВС, соцсети, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Детали: В частности, каналы опубликовали видео, как утверждается, пожара в результате удара беспилотника.

В российской службе ВВС отмечают, что одни источники пишут об ударе по теплоэлектростанции, другие – об ударе по подстанции.

Кроме того, большинство российских источников называет беспилотник украинским.

Обновлено: Позже Гладков сообщил о двух пожарах в российской Белгородской области.

Прямая речь: "В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара".

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Темы: Росcияпожарбеспилотники
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