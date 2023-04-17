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Росіяни вдарили по Сумщині із САУ і скинули 6 мін

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 00:57
Росіяни вдарили по Сумщині із САУ і скинули 6 мін
Фото: поліція Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад Сумської області з мінометів та артилерії.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії".

Деталі: Зокрема, по Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, всього 3 прильоти.

На Великописарівську громаду росіяни скинули 6 мін.

По Білопільській громаді зафіксовано 7 прильотів із САУ.

Теми: Сумська областьобстріл
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