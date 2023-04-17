Росіяни вдарили по Сумщині із САУ і скинули 6 мін
Понеділок, 17 квітня 2023, 00:57
Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад Сумської області з мінометів та артилерії.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії".
Деталі: Зокрема, по Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, всього 3 прильоти.
На Великописарівську громаду росіяни скинули 6 мін.
По Білопільській громаді зафіксовано 7 прильотів із САУ.