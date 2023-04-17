Россияне ударили по Сумщине из САУ и сбросили 6 мин
Понедельник, 17 апреля 2023, 00:57
В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы приграничных общин Сумской области из минометов и артиллерии.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "3 обстрела пограничных общин - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии".
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Детали: В частности, по Шалигинской громаде враг бил из артиллерии, всего 3 прилета.
На Великописаревскую громаду россияне сбросили 6 мин.
По Белопольской громаде зафиксировано 7 прилетов из САУ.
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