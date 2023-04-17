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Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі своїх колег у Судані

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 01:36
Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі своїх колег у Судані
АНТОНІУ ГУТЕРРЕШ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на загибель співробітників організації під час сутичок у Судані армії та сил швидкого реагування.

Джерело: Гутерреш у Twitter

Пряма мова: "Жахливо. Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, які загинули під час виконання роботи.

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Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності".

Нагадаємо: У Судані в суботу відбулися зіткнення між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF, були загиблі та постраждалі серед цивільних.

Теми: СуданООН
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