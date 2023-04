У Судані сталися зіткнення, є загиблі та поранені

У Судані в суботу відбулися зіткнення між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF, є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Джерело: Reuters

Sudan's main paramilitary group said it seized the presidential palace, the army chief's residence and Khartoum international airport in an apparent coup attempt. The military said it was fighting back https://t.co/Z1S4mnpsiq pic.twitter.com/GgOrZYbf5r