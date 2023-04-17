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Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели своих коллег в Судане

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 01:36
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели своих коллег в Судане
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на гибель сотрудников организации во время столкновений в Судане армии и сил быстрого реагирования.

Источник: Гутерреш в Twitter

Прямая речь: "Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших при выполнении работы.

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Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности".

Напомним: В Судане в субботу произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Темы: СуданООН
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