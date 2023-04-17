Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели своих коллег в Судане

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 01:36
Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели своих коллег в Судане
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на гибель сотрудников организации во время столкновений в Судане армии и сил быстрого реагирования.

Источник: Гутерреш в Twitter

Прямая речь: "Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших при выполнении работы.

Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности".

Напомним: В Судане в субботу произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СуданООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Судан
Столкновения в Судане: по меньшей мере 25 погибших и более 180 раненых
В Судане произошли столкновения, есть погибшие и раненые
Во время попытки госпереворота в Судане загорелся самолет SkyUp
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: