Незважаючи на міжусобиці, Міноборони РФ посилює "Вагнер" для захоплення Бахмута – ISW

Незважаючи на те, що існують міжусобиці між російським Міноборони і засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, бойовиків "Вагнера" посилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді вказується те, що новина про перепризначення командувача повітряно-десантними військами Росії Михайла Теплінського свідчить про те, що Міністерство оборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута, незважаючи на очевидну напруженість у відносинах між Пригожиним і керівництвом Міноборони.

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Крім того, зазначають експерти, Пригожин також зменшив свої відверті нападки на Міністерство оборони в останні дні.

Також російські військові блогери повідомляють, що сили "Вагнера" використовують танки Т-90 в Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

Аналітики вказують на те, що російське військове командування, схоже, все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.

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На думку експертів, малоймовірно, що Теплінському вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

"Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе вирішити проблему", – зазначається у звіті.

Також фахівці зазначають, що група "Вагнера" повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, що свідчить про те, що Вагнер міг здійснювати обмін незалежно від Міністерства оборони Росії.

У звіті припускають, що ПВК "Вагнера", можливо, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з "Вагнером", можливо, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

Як приклад аналітики наводять той факт, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група "Вагнер" змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Раніше ж російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих у Луганській області зникли 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з "Вагнером".

Основні висновки ISW за 16 квітня: