Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 04:36
Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль
ілюстративне фото Фокус

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Канада передасть Україні російський літак АН-124 (відомий як "Руслан" – ред.) та інші активи агресора.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днєпр".

Реклама:

Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України".

Нагадаємо: Суд арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр" в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов".

Теми: Шмигаль КанадаавіаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску
Україна модернізує інфраструктуру з Румунією, щоб збільшити обсяги експорту – Шмигаль
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський підтвердив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
Усі новини...
Реклама: