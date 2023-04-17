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Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль

Ольга Глущенко Понеділок, 17 квітня 2023, 04:36
Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль
ілюстративне фото Фокус

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Канада передасть Україні російський літак АН-124 (відомий як "Руслан" – ред.) та інші активи агресора.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днєпр".

Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України".

Нагадаємо: Суд арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днєпр" в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов".

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Теми: Шмигаль КанадаавіаРосія
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