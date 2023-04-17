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Канада передаст Украине российский самолет АН-124 – Шмыгаль

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 04:36
Канада передаст Украине российский самолет АН-124 – Шмыгаль
иллюстративное фото Фокус

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада передаст Украине российский самолет АН-124 (известный как "Руслан" - ред.) и другие активы агрессора.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр".

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Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передачу их в пользу Украины".

Напомним: Суд арестовал 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов".

Темы: ШмыгальКанадаавиаРосcия
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