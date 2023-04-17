Захисники за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб

За минулу добу Збройні сили знищили 590 російських загарбників, а з початку військової агресії вже вбито 182 660 окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3660 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од,

артилерійських систем – 2804 (+9) од,

РСЗВ – 538 (+0) од,

засобів ППО ‒ 285 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 328 (+2).