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Захисники за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 квітня 2023, 07:55
Захисники за добу знищили майже 600 окупантів та 3 танки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили знищили 590 російських загарбників, а з початку військової агресії вже вбито 182 660 окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 17.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 182 660 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3660 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2804 (+9) од,
  • РСЗВ – 538 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 285 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 328 (+2).

Теми: війнаУкраїнаРосіяЗбройні сили
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