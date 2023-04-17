Защитники за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 3 танка - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 590 российских захватчиков, а с начала военной агрессии уже убито 182 660 оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 182 660 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3660 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7087 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2804 (+9) ед,

РСЗО - 538 (+0) ед,

средств ПВО - 285 (+1) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2347 (+8),

крылатых ракет - 911 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14) ед,

специальной техники - 328 (+2).