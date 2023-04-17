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Защитники за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 3 танка - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 17 апреля 2023, 07:55
Защитники за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и 3 танка - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 590 российских захватчиков, а с начала военной агрессии уже убито 182 660 оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 182 660 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3660 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7087 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2804 (+9) ед,
  • РСЗО - 538 (+0) ед,
  • средств ПВО - 285 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2347 (+8),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5672 (+14) ед,
  • специальной техники - 328 (+2).

Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
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