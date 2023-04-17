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Країни G7 домовились краще реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї Росії

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 08:34
Країни G7 домовились краще реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї Росії
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Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) на зустрічі в японській Каруїдзаві домовилися посилити контроль за дотриманням антиросійських санкцій і краще реагувати на постачання зброї третіми країнами до Росії.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Японії, яка зараз головує в G7, повідомляє "Європейська правда".

"Вони (міністри. – Ред.) домовилися про посилення координації для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також на постачання зброї третіми сторонами до Росії", – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністри закордонних справ G7 підтвердили, що вони залишаються відданими посиленню, повній координації та застосуванню санкцій проти Росії, а також продовженню рішучої підтримки України.

Вони підкреслили, що Росія повинна негайно і беззастережно вивести всі сили і техніку з України. 

На додаток до засудження заяви президента Росії Владіміра Путіна про розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі, міністри закордонних справ G7 підтвердили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. 

Нагадаємо, нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.

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Теми: G7санкціїРосія
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