Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия России

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 08:34
Страны G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия России
скриншот

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) на встрече в японской Каруидзаве договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций и лучше реагировать на поставки оружия третьими странами в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Японии, которая сейчас председательствует в G7, сообщает "Европейская правда".

"Они (министры. – Ред.) договорились об усилении координации для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также на поставки оружия третьими сторонами в Россию", – говорится в сообщении.

Реклама:

Кроме того, министры иностранных дел G7 подтвердили, что они остаются преданными усилению, полной координации и применению санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины.

Они подчеркнули, что Россия должна немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику из Украины. 

В дополнение к осуждению заявления президента России Владимира Путина о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси, министры иностранных дел G7 подтвердили, что безответственная ядерная риторика России является неприемлемой. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, якобы тайные документы американской военной разведки, которые попали в публичное пространство, свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждения западных стран.

Китай уверяет, что не экспортирует оружие сторонам войны в Украине.

Темы: G7санкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
G7
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: