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Страны G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия России

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 08:34
Страны G7 договорились лучше реагировать на уклонение от санкций и поставки оружия России
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Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) на встрече в японской Каруидзаве договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций и лучше реагировать на поставки оружия третьими странами в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Японии, которая сейчас председательствует в G7, сообщает "Европейская правда".

"Они (министры. – Ред.) договорились об усилении координации для предотвращения и реагирования на уклонение от санкций, а также на поставки оружия третьими сторонами в Россию", – говорится в сообщении.

Кроме того, министры иностранных дел G7 подтвердили, что они остаются преданными усилению, полной координации и применению санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины.

Они подчеркнули, что Россия должна немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику из Украины. 

В дополнение к осуждению заявления президента России Владимира Путина о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси, министры иностранных дел G7 подтвердили, что безответственная ядерная риторика России является неприемлемой. 

Напомним, якобы тайные документы американской военной разведки, которые попали в публичное пространство, свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждения западных стран.

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Темы: G7санкцииРосcия
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