МЗС Німеччини: Путін не досягне своїх цілей через втому від війни

Країни G7 мають довести президенту РФ Владіміру Путіну те, що він не зможе втілити в життя свої плани в Україні через виснаження та втому від війни.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

"Зараз мова йде про те, щоб показати Путіну нашу рішучість, що він не досягне своїх цілей навіть через виснаження і втому", – сказала вона.

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Міністр наголосила, що G7 минулого року, "як кризова команда тривалої дії" протистояла російській агресії, "долаючи один бар'єр за іншим": надавала зимову допомогу Україні, запроваджувала санкції проти Росії та обмеження цін на нафту.

За словами Бербок, за підтримки G7 "Україна вистояла в енергетичній війні і зимовому наступі Росії".

"На зустрічі в Японії ми ще раз підтвердимо наші зобов'язання", – додала вона.

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Нагадаємо, раніше Бербок закликала керівництво в Пекіні використати свій вплив на Росію у зв'язку з російською агресією в Україні.

На зустрічі з Бербок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.