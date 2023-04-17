Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Німеччини: Путін не досягне своїх цілей через втому від війни

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 09:13
МЗС Німеччини: Путін не досягне своїх цілей через втому від війни
Анналена Бербок, фото Getty Images

Країни G7 мають довести президенту РФ Владіміру Путіну те, що він не зможе втілити в життя свої плани в Україні через виснаження та втому від війни.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

"Зараз мова йде про те, щоб показати Путіну нашу рішучість, що він не досягне своїх цілей навіть через виснаження і втому", – сказала вона.

Міністр наголосила, що G7 минулого року, "як кризова команда тривалої дії" протистояла російській агресії, "долаючи один бар'єр за іншим": надавала зимову допомогу Україні, запроваджувала санкції проти Росії та обмеження цін на нафту.

За словами Бербок, за підтримки G7 "Україна вистояла в енергетичній війні і зимовому наступі Росії".

"На зустрічі в Японії ми ще раз підтвердимо наші зобов'язання", – додала вона.

Нагадаємо, раніше Бербок закликала керівництво в Пекіні використати свій вплив на Росію у зв'язку з російською агресією в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

На зустрічі з Бербок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Теми: НімеччинаПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Німеччина
G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей – Бербок
Німеччина закликала ЄС до санкцій проти атомної енергетики Росії
У Німеччині зобов'яжуть реєструвати українські авто
Останні новини
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
17:36
МОН затвердило графік цьогорічних вступних іспитів до магістратури
17:33
відеоРосійські багатії накупили на Лазурному березі Франції вілл на "дачний кооператив"
17:28
Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою
Усі новини...
Реклама: