Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Германии: Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 09:13
МИД Германии: Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны
Анналена Бербок, фото Getty Images

Страны G7 должны доказать президенту РФ Владимиру Путину то, что он не сможет воплотить в жизнь свои планы в Украине из-за истощения и усталости от войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Tagesspiegel.

"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость, что он не достигнет своих целей даже из-за истощения и усталости", – сказала она.

Министр подчеркнула, что G7 в прошлом году, "как кризисная команда длительного действия" противостояла российской агрессии, "преодолевая один барьер за другим": предоставляла зимнюю помощь Украине, вводила санкции против России и ограничения цен на нефть.

По словам Бербок, при поддержке G7 "Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России".

"На встрече в Японии мы еще раз подтвердим наши обязательства", – добавила она.

Напомним, ранее Бербок призвала руководство в Пекине использовать свое влияние на Россию в связи с российской агрессией в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

На встрече с Бербок министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Темы: ГерманияПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Германия
G7 должна показать Путину, что он не достигнет своих целей – Бербок
Германия призвала ЕС к санкциям против атомной энергетики России
В Германии обяжут регистрировать украинские авто
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: