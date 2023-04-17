МИД Германии: Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны

Страны G7 должны доказать президенту РФ Владимиру Путину то, что он не сможет воплотить в жизнь свои планы в Украине из-за истощения и усталости от войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Tagesspiegel.

"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость, что он не достигнет своих целей даже из-за истощения и усталости", – сказала она.

Министр подчеркнула, что G7 в прошлом году, "как кризисная команда длительного действия" противостояла российской агрессии, "преодолевая один барьер за другим": предоставляла зимнюю помощь Украине, вводила санкции против России и ограничения цен на нефть.

По словам Бербок, при поддержке G7 "Украина выстояла в энергетической войне и зимнем наступлении России".

"На встрече в Японии мы еще раз подтвердим наши обязательства", – добавила она.

Напомним, ранее Бербок призвала руководство в Пекине использовать свое влияние на Россию в связи с российской агрессией в Украине.

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На встрече с Бербок министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.