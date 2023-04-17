7 областей були під вогнем росіян за добу, є руйнування, загиблі й поранені – ОВА

Протягом доби російські війська обстрілювали 7 областей України, є руйнування, а також загиблі та поранені серед цивільних.

Джерело: звіт голів ОВА станом на 9 годину ранку понеділка

Деталі: Сумщина: протягом дня у неділю росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії. Без втрат та руйнувань.

У понеділок вночі — 10 приходів зі станкового протитанкового гранатомету. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Запорізька область: протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах області, зокрема 46 артилерійські удари, 4 авіаційні, 4 із застосуванням БПЛА та 2 атаки з РСЗВ. Наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна. У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні.

Дніпропетровщина: у неділю з важкої артилерії росіяни вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, одна – знищена. Під обстріл потрапила і Червоногригорівська громада. Рятувальники обстежують територію, наслідки уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку російські загарбники обстріляли населені пункти Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка.

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Внаслідок мінометного обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У неділю вдень ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.

Протягом дня окупанти з артилерії обстрілювали м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено щонайменше 11 приватних домоволодінь, через ворожі обстріли Вовчанська сталися пожежі.

Луганщина: артилерійських обстрілів з боку армії РФ зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: минулої доби ворог вів вогонь з артилерії, РСЗВ "Град", здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар "НКРС", ЗРК "С-300". Обстріляні 10 населених пунктів: с.Стара Миколаївка, Авдіївка, Торецьк, с.Новоукраїнка, смт Велика Новосілка, с.Карлівка, Курахове, Бахмут, с. Серебрянка, Костянтинівка.

Пошкоджено 19 житлових будинків (з них 5 – багатоквартирних), ЛЕП, 6 господарських споруд, гараж, СК "Металург". За добу на Донеччині: 4 загиблих.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Фахівці оператора мобільного звʼязку відновили роботу ще одної базової станції у Суворовському районі Херсона. Нині на звільненій Херсонщині працює 287 базових та 3 пересувні станції.