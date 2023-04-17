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Словаччина завершила передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 10:21
Словаччина завершила передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні
МіГ-29, фото Getty Images

Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які раніше уряд країни вирішив надати нашій державі для протистояння російському вторгненню.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality, розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Після того, як перші чотири винищувачі передали українськими пілотами в березні цього року, решту 9 літаків також вже успішно надали українським силам. 

"Цю передачу здійснили наземним транспортом з урахуванням максимальної безпеки, ще раз величезна подяка всім залученим силам, тому що в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція", – підкреслив Надь.

У березні Збройні сили Словаччини оприлюднили відео, на якому показали процес відправлення перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Україні.

17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні "найближчими днями" чотирьох МіГ-29.

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Теми: Словаччинадопомога Україніавіа
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