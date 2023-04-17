Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине

Словакия уже передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые ранее правительство страны решило предоставить нашей стране для противостояния российскому вторжению.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality, рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

После того как первые четыре истребителя передали украинским пилотам в марте этого года, остальные девять самолетов также уже успешно предоставили украинским силам.

"Эту передачу осуществили наземным транспортом с учетом максимальной безопасности, еще раз огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – подчеркнул Надь.

В марте Вооруженные силы Словакии обнародовали видео, на котором показали процесс отправки первых четырех советских истребителей МиГ-29 Украине.

17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине "в ближайшие дни" четырех МиГ-29.