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СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу" Херсона: допомагав перекидати ешелони РФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 11:25
СБУ затримала колишнього начальника вокзалу Херсона: допомагав перекидати ешелони РФ
затримання колишнього "начальника вокзалу", фото СБУ

СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсона", який допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні СБУ затримала місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там його призначили очільником вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором "унітарного підприємства Херсонська залізниця".

Дослівно: "На цій "посаді" допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Він брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до захопленого на той час Херсона. Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував "здати" людей каральним органам рашистів.

Після звільнення південного міста фігурант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали".

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Більше деталей: Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Розслідування проводять співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Теми: СБУХерсонколабораціязалізниця
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