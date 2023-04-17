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СБУ задержала бывшего "начальника вокзала" Херсона: помогал перебрасывать эшелоны РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 11:25
СБУ задержала бывшего начальника вокзала Херсона: помогал перебрасывать эшелоны РФ
задержание бывшего "начальника вокзала", фото СБУ

СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсона", который помогал РФ перебрасывать военные эшелоны в Украину.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне СБУ задержала местного жителя, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ. Там его назначили главой вокзала городской станции, которая входила в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

Дословно: "На этой "должности" помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ в захваченный в то время Херсон. Для этого отдавал преступные распоряжения своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов.

После освобождения южного города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали".

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Больше деталей: Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия. Расследование проводят сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Темы: СБУХерсонколлаборационизмжелезная дорога
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