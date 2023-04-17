Зрадник Медведчук знову написав статтю: мріє про трибунал для Зеленського, а не для Путіна

Віктор Медведчук, якого спіймали у військовій формі 12 квітня 2022 року, фото з Telegram президента Володимира Зеленського

Підозрюваний у держзраді екснардеп Віктор Медведчук, якого обміняли на українських полонених, написав псевдоісторичну статтю зі звинуваченням української влади в нацизмі та з ідеєю створити трибунал для президента Володимира Зеленського, а не свого кума Володимира Путіна.

Джерело: стаття Медведчука в російській газеті "Аргументы и факты"

Деталі: У своїй статті він проводить псевдоісторичний екскурс, згідно з яким нібито після розпаду СРСР Захід почав відроджувати нацизм в Україні та просувати його ідеї "через впровадження націоналістичної ідеології в суспільну свідомість українців", щоб "нацифікована Україна" стала "знаряддям" проти Росії.

Він також повторює російську пропаганду про те, що 2014 року нібито "західні політики і спецслужби за допомогою української компрадорської еліти здійснили в Україні антиконституційний державний пронацистський переворот", маючи на увазі Революцію гідності, коли люди вийшли на Майдан як протест проти згортання проєвропейського курсу Віктором Януковичем, після чого експрезидент втік до Росії.

У статті Медведчук кілька разів цитує вирок Нюрнберзького трибуналу, намагаючись знайти якісь паралелі між нацистськими злочинцями та українською владою.

Він також стверджує, що саме за президентства Володимира Зеленського Україна нібито "пройшла шлях від націоналістичної держави до нацистської диктатури".

"Сьогодні весь світ бачить Україну з "мрії Зеленського", засіяну руїнами міст і цвинтарями", - розповідає кум Путіна, забувши згадати про те, що саме Росія вторглася в чужу країну, руйнуючи міста і вбиваючи мирних жителів.

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Він виправдовує це тим, що "до 2022 року режимом Зеленського було створено всі умови для ескалації агресії проти жителів Донбасу і втягнення Росії у збройний конфлікт як у Третьому Рейху Гітлера напередодні 1941 року".

"Через 80 років необхідно створити новий міжнародний трибунал для розслідування нацистської змови з метою захоплення влади в Україні, воєнних злочинів, злочинів проти миру і людяності, скоєних владою України та їхніми західними спільниками. Держави, які не хочуть повторення трагедії Німеччини минулого століття і сьогоднішньої України на своїй землі, повинні об'єднати зусилля і провести судовий процес за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, надавши правову оцінку діям нацистського режиму Зеленського, його попередників і покровителів", - пише Медведчук.

Що передувало: У січні цього року Медведчук уже писав статтю про війну в Україні, в якій у всьому, що сталося, звинуватив колективний Захід і закликав враховувати інтереси Росії. Пізніше він зізнався, що після обміну постійно живе у Москві.

Передісторія:

Україна давно закликає створити спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини, а міжнародні юристи презентували декларацію щодо створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

11 квітня 2023 року посол з особливих доручень у МЗС Антон Кориневич розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте, продовжують розглядатися три різних варіанти.

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