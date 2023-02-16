Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук: Зараз я постійно живу в Москві, "вимушено"

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 21:28
Віктор Медведчук, архівне фото РИА Новости

Зрадник України, кум російського президента Віктор Медведчук, якого у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими, зізнався, що тепер живе в Москві.

Джерело: Віктор Медведчук в інтерв'ю "Первому каналу", яке цитують Meduza й РБК

Пряма мова Медведчука: "Я раніше приїжджав до Москви в різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в Москві, вимушено. Я не покидав Україну, мене обміняли".

Деталі: Також Медведчук повідомив "Першому каналу", що бачився зі своєю молодшою донькою Дариною. Раніше ЗМІ з'ясували, що донька Медведчука живе в Москві щонайменше з 2021 року і навчається у Вищій школі економіки. Також, імовірно, з нею живе її мати Оксана Марченко – третя дружина Медведчука.

Говорячи про своє затримання в Україні 2021 року за звинуваченням у держзраді, Медведчук назвав той день "найважчим у житті", а своє переслідування описав як "страшне горе для сім'ї". 

Медведчук сказав, що фізичного насильства до нього українські слідчі не застосовували, а психологічний "тиск чинився постійно".

У січні в інтерв’ю RT Медведчук говорив, що про обмін, який відбувся в ніч на 22 вересня, він дізнався за добу.

ВІДЕО ДНЯ

"21-го мене переміщували спочатку літаком до Польщі, де я перебував у літаку фактично 12 чи 14 годин... Але я чітко зрозумів, що цей обмін відбудеться, коли з Польщі мене перевезли літаком до Анкари, і де я вже вийшов, побачив російський літак і розумів, що цей обмін за фактом вже матиме місце", – казав кум Путіна.

Цьому передувало: Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що після невдалої спроби захопити всю Україну в Кремлі виношують план "Б", пропозиції до якого має готувати Віктор Медведчук.

Перед тим Віктор Медведчук заявляв про плани створити новий політичний рух в Україні для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського.

Передісторія:

Читайте УП В Google News

Теми: МедведчукРосіядержзрада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський

У ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло у неділю в Києві й трьох областях

Новообраний президент Чехії вже каже про перемогу України за трьох умов

Китай обіцяє представити пропозиції щодо врегулювання війни в Україні

оновлено від 11:36, фотоУ Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА

"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС

Усі новини...
Медведчук
Кремль готує план "Б" щодо України з пропозиціями Медведчука – Данілов
Фінансування Росгвардії та російського МВС: СБУ повідомило про підозру дружині Медведчука
Медведчук з Росії заявив, що хоче створити політичний рух “опонентів” Зеленського
Останні новини
22:54
Наєв: Зараз військ РФ у Білорусі недостатньо для наступу, а далі залежить від намірів противника
22:34
фотоРосіяни обстріляли Нікополь і Марганець: постраждали медустанова, заклади освіти, будинки
22:01
Зеленський: Більшість України – з електрикою, це дуже вагомий результат
21:32
Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський
21:26
Зеленський: Маємо пришвидшити програш РФ, очікуємо вагомих новин
21:14
Генерал Годжес: Цілком можливо, що Україна звільнить Крим до кінця літа
21:01
Естонія замовить баражуючі боєприпаси в рамках однієї з найбільших військових закупівель
20:29
У ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло у неділю в Києві й трьох областях
20:14
Нідерланди скоротять число дипломатів у посольстві РФ, бо Москва хотіла влаштувати шпигунів
19:53
У Держдепі США використовують оцінку про 200 тисяч солдатів, яких втратила Росія за рік
Усі новини...