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Медведчук: Зараз я постійно живу в Москві, "вимушено"

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 20:28
Медведчук: Зараз я постійно живу в Москві, вимушено
Віктор Медведчук, архівне фото РИА Новости

Зрадник України, кум російського президента Віктор Медведчук, якого у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими, зізнався, що тепер живе в Москві.

Джерело: Віктор Медведчук в інтерв'ю "Первому каналу", яке цитують Meduza й РБК

Пряма мова Медведчука: "Я раніше приїжджав до Москви в різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в Москві, вимушено. Я не покидав Україну, мене обміняли".

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Деталі: Також Медведчук повідомив "Першому каналу", що бачився зі своєю молодшою донькою Дариною. Раніше ЗМІ з'ясували, що донька Медведчука живе в Москві щонайменше з 2021 року і навчається у Вищій школі економіки. Також, імовірно, з нею живе її мати Оксана Марченко – третя дружина Медведчука.

Говорячи про своє затримання в Україні 2021 року за звинуваченням у держзраді, Медведчук назвав той день "найважчим у житті", а своє переслідування описав як "страшне горе для сім'ї". 

Медведчук сказав, що фізичного насильства до нього українські слідчі не застосовували, а психологічний "тиск чинився постійно".

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У січні в інтерв’ю RT Медведчук говорив, що про обмін, який відбувся в ніч на 22 вересня, він дізнався за добу.

"21-го мене переміщували спочатку літаком до Польщі, де я перебував у літаку фактично 12 чи 14 годин... Але я чітко зрозумів, що цей обмін відбудеться, коли з Польщі мене перевезли літаком до Анкари, і де я вже вийшов, побачив російський літак і розумів, що цей обмін за фактом вже матиме місце", – казав кум Путіна.

Цьому передувало: Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що після невдалої спроби захопити всю Україну в Кремлі виношують план "Б", пропозиції до якого має готувати Віктор Медведчук.

Перед тим Віктор Медведчук заявляв про плани створити новий політичний рух в Україні для того, щоб начебто об'єднати "опонентів" Володимира Зеленського.

Передісторія:

Теми: МедведчукРосіядержзрада
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