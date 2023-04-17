Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Предатель Медведчук снова написал статью: мечтает о трибунале для Зеленского, а не для Путина

Катерина ТищенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 12:47
Предатель Медведчук снова написал статью: мечтает о трибунале для Зеленского, а не для Путина
Виктор Медведчук, которого поймали в военной форме 12 апреля 2022 года, фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Виктор Медведчук, который был обменян на украинских пленных, написал псевдоисторическую статью с обвинением украинских властей в нацизме и с идеей создать трибунал для президента Владимира Зеленского, а не своего кума Владимира Путина.

Источник: статья Медведчука в российской газете "Аргументы и факты"

Детали: В своей статье он проводит псевдоисторический экскурс, согласно которому якобы после распада СССР Запад начал возрождать нацизм в Украине и продвигать его идеи "через внедрение националистической идеологии в общественное сознание украинцев", чтобы "нацифицированная Украина" стала "орудием" против России.

Реклама:

Он также повторяет российскую пропаганду о том, что 2014 году якобы "западные политики и спецслужбы с помощью украинской компрадорской элиты провели в Украине антиконституционный государственный пронацистский переворот", имея в виду Революцию достоинства, когда люди вышли на Майдан в качестве протеста против сворачивания проевропейского курса Виктором Януковичем, после чего экс-президент сбежал в Россию.

В статье Медведчук несколько раз цитирует приговор Нюрнбергского трибунала, пытаясь найти какие-то параллели между нацистскими преступниками и украинской властью.

Он также утверждает, что именно при президентстве Владимира Зеленского Украина якобы "прошла путь от националистического государства к нацистской диктатуре".

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня весь мир видит Украину из "мечты Зеленского", усеянную развалинами городов и кладбищами", - рассказывает кум Путина, забыв упомянуть о том, что именно Россия вторглась в чужую страну, разрушая города и убивая мирных жителей.

Он оправдывает это тем, что "к 2022 году режимом Зеленского были созданы все условия для эскалации агрессии против жителей Донбасса и вовлечения России в вооруженный конфликт как в Третьем Рейхе Гитлера накануне 1941 года".

"Спустя 80 лет необходимо создать новый международный трибунал для расследования нацистского заговора с целью захвата власти в Украине, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, совершенных властями Украины и их западными сообщниками. Государства, которые не хотят повторения трагедии Германии прошлого века и сегодняшней Украины на своей земле, должны объединить усилия и провести судебный процесс по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала, дав правовую оценку действиям нацистского режима Зеленского, его предшественников и покровителей", - пишет Медведчук.

Что предшествовало: В январе этого года Медведчук уже писал статью о войне в Украине, в которой во всем произошедшем обвинил коллективный Запад и призвал учитывать интересы России. Позже он признался, что после обмена постоянно живет в Москве.

Предыстория:

  • Украина давно призывает создать специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства РФ к ответственности за совершенные в Украине преступления, а международные юристы представили декларацию о создании специального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • 11 апреля 2023 года посол по особым поручениям в МИД Антон Кориневич рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято, продолжают рассматриваться три разных варианта.

Читайте также: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Темы: МедведчукЗеленскийтрибуналвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: