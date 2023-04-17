Предатель Медведчук снова написал статью: мечтает о трибунале для Зеленского, а не для Путина

Виктор Медведчук, которого поймали в военной форме 12 апреля 2022 года, фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Виктор Медведчук, который был обменян на украинских пленных, написал псевдоисторическую статью с обвинением украинских властей в нацизме и с идеей создать трибунал для президента Владимира Зеленского, а не своего кума Владимира Путина.

Источник: статья Медведчука в российской газете "Аргументы и факты"

Детали: В своей статье он проводит псевдоисторический экскурс, согласно которому якобы после распада СССР Запад начал возрождать нацизм в Украине и продвигать его идеи "через внедрение националистической идеологии в общественное сознание украинцев", чтобы "нацифицированная Украина" стала "орудием" против России.

Реклама:

Он также повторяет российскую пропаганду о том, что 2014 году якобы "западные политики и спецслужбы с помощью украинской компрадорской элиты провели в Украине антиконституционный государственный пронацистский переворот", имея в виду Революцию достоинства, когда люди вышли на Майдан в качестве протеста против сворачивания проевропейского курса Виктором Януковичем, после чего экс-президент сбежал в Россию.

В статье Медведчук несколько раз цитирует приговор Нюрнбергского трибунала, пытаясь найти какие-то параллели между нацистскими преступниками и украинской властью.

Он также утверждает, что именно при президентстве Владимира Зеленского Украина якобы "прошла путь от националистического государства к нацистской диктатуре".

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня весь мир видит Украину из "мечты Зеленского", усеянную развалинами городов и кладбищами", - рассказывает кум Путина, забыв упомянуть о том, что именно Россия вторглась в чужую страну, разрушая города и убивая мирных жителей.

Он оправдывает это тем, что "к 2022 году режимом Зеленского были созданы все условия для эскалации агрессии против жителей Донбасса и вовлечения России в вооруженный конфликт как в Третьем Рейхе Гитлера накануне 1941 года".

"Спустя 80 лет необходимо создать новый международный трибунал для расследования нацистского заговора с целью захвата власти в Украине, военных преступлений, преступлений против мира и человечности, совершенных властями Украины и их западными сообщниками. Государства, которые не хотят повторения трагедии Германии прошлого века и сегодняшней Украины на своей земле, должны объединить усилия и провести судебный процесс по примеру Нюрнбергского международного военного трибунала, дав правовую оценку действиям нацистского режима Зеленского, его предшественников и покровителей", - пишет Медведчук.

Что предшествовало: В январе этого года Медведчук уже писал статью о войне в Украине, в которой во всем произошедшем обвинил коллективный Запад и призвал учитывать интересы России. Позже он признался, что после обмена постоянно живет в Москве.

Предыстория:

Украина давно призывает создать специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства РФ к ответственности за совершенные в Украине преступления, а международные юристы представили декларацию о создании специального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.

11 апреля 2023 года посол по особым поручениям в МИД Антон Кориневич рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято, продолжают рассматриваться три разных варианта.

Читайте также: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко