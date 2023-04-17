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Росію та Білорусь до кінця війни не допустять на міжнародні турніри з хокею – глава МФХ

Роман ПетренкоПонеділок, 17 квітня 2023, 13:32
Росію та Білорусь до кінця війни не допустять на міжнародні турніри з хокею – глава МФХ
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Росії та Білорусі не дозволять брати участь у турнірах Міжнародної федерації хокею, доки триває війна в Україні, заявив у неділю президент організації Люк Тардіф.

Джерело: Тардіф, якого цитує ESPN

Пряма мова Тардіфа: "Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це означатиме, що війна закінчилася.

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Це питання безпеки для вболівальників, наших команд. У будь-якому випадку, немає візи, не можна подорожувати.

І ніхто не знає, скільки часу це триватиме.

Я розумію, що іноді є політичний вплив. Як людина, у мене є власне розуміння ситуації. Але на посаді в IIHF повинен прийняти рішення згідно з нашим керівництвом і захищати наші турніри".

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Деталі: Наразі у країн-агресорок заборона на участь у змаганнях до кінця 2024 року. У березні наступного року вони ухвалюватимуть рішення щодо заборони участі до кінця 2025 року.

Міжнародний олімпійський комітет схиляється до того, щоб російські та білоруські спортсмени змагалися на Літніх іграх у Парижі наступного року.

Тардіф сказав, що IIHF не дотримується порад МОК, оскільки хокей є командним видом спорту

Довідково: Російські чоловічі та жіночі хокеїсти востаннє змагалися під прапором Олімпійського комітету Росії на Іграх у Пекіні 2022 року, які завершилися незадовго до того, як Росія почала повномасштабну війну.

Теми: РосіяБілорусьвійнаспорт
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