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Россию и Беларусь до конца войны не допустят на международные турниры по хоккею - глава МФХ

Роман ПетренкоПонедельник, 17 апреля 2023, 13:32
Россию и Беларусь до конца войны не допустят на международные турниры по хоккею - глава МФХ
ФОТО: РИА НОВОСТИ

России и Беларуси не позволят участвовать в турнирах Международной федерации хоккея, пока продолжается война в Украине, заявил в воскресенье президент организации Люк Тардиф.

Источник: Тардиф, которого цитирует ESPN

Прямая речь Тардифа: "Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война закончилась.

Это вопрос безопасности для болельщиков, наших команд. В любом случае, нет визы, нельзя путешествовать.

И никто не знает, сколько времени это продлится.

Я понимаю, что иногда есть политическое влияние. Как человек, у меня есть собственное понимание ситуации. Но на посту в IIHF должен принять решение согласно нашему руководству и защищать наши турниры".

Детали: Сейчас у стран-агрессорок запрет на участие в соревнованиях до конца 2024 года. В марте следующего года они будут принимать решение о запрете участия до конца 2025 года.

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Международный олимпийский комитет склоняется к тому, чтобы российские и белорусские спортсмены соревновались на Летних играх в Париже в следующем году.

Тардиф сказал, что IIHF не следует советам МОК, поскольку хоккей является командным видом спорта

Справка: Российские мужские и женские хоккеисты в последний раз соревновались под флагом Олимпийского комитета России на Играх в Пекине 2022 года, которые завершились незадолго до того, как Россия начала полномасштабную войну.

Темы: РосcияБеларусьвойнаспорт
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