Омбудсмен проти масового покарання за отримання паспорта РФ на окупованих територіях

Омбудсмен Дмитро Лубінець виступає проти масового покарання для українців, які під час окупації Росією українських територій отримали паспорт РФ.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Якщо громадянин України залишився на тимчасово окупованої території, його основна задача там вижити. Для того, щоб йому вижити, йому, напевно, через різні підстави треба було отримати паспорт громадянина Російської Федерації.

Повірте, дуже багато громадян України, які перебувають там, які публічно кажуть інколи, що Російська Федерація – "хорошо и надолго", насправді роблять зовсім іншу роботу, наближаючи час повернення цих територій.

Кожен факт потім буде встановлений, ми дамо оцінку. У нас дуже багато історій, коли ми чітко розуміємо, що іншого вибору просто немає".

Деталі: Водночас омбудсмен наголосив, що Україна не визнає російських паспортів виданих на тимчасово окупованих РФ територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі, за його словами, влада розглядає можливість законодавчо ухвалити спеціальну процедуру, яка у майбутньому дозволить таким людям після деокупації відмовитись від цих "документів".

Згідно з нею, як розповів Лубінець, мешканці деокупованих територій зможуть поновити документи громадянина України. Утім, зробити це їм буде необхідно за певний період часу, інакше ці особи вважатимуться такими, які "свідомо зробили свій вибір стати громадянами Російської Федерації" і у такому разі на них вже чекатиме юридична відповідальність (як адміністративна, так і кримінального характеру).

Передісторія: На окупованих територіях півдня України діють "мобільні групи" паспортизації окупантів, які вдаються до насильства, нав’язуючи українцям російські паспорти.

15 квітня Центр національного спротиву повідомив, що російські загарбники забороняють українцям, які не отримали паспорт РФ, покидати окуповані території.