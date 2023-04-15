Без паспорта РФ майже неможливо покинути окуповані території – ЦНС

Загарбники забороняють українцям, які не отримали паспорт РФ, покидати окуповані території.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Без російського паспорта українцю на кожному блокпосту окупантів гарантована поглиблена перевірка або затримання. Вільне переміщення фактично заборонене".

Деталі: Водночас, повідомили в ЦНС, наявність паспорта РФ у більшості випадків звільняє від подібних проблем.

"Залишити регіон з українським паспортом, виїжджаючи до РФ, майже неможливо. Виїзд до України окупанти закрили ще минулого року. Фактично окупанти тримають місцевих мешканців у заручниках та створюють умови, коли життя без паспорта РФ неможливе", – повідомили у Спротиві.

Нагадаємо: На окупованих територіях півдня України діють "мобільні групи" паспортизації окупантів, які вдаються до насильства, нав’язуючи українцям російські паспорти.