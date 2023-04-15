Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Без паспорта РФ майже неможливо покинути окуповані території – ЦНС

"Українська правда"Субота, 15 квітня 2023, 03:15
Без паспорта РФ майже неможливо покинути окуповані території – ЦНС
Паспорт РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Загарбники забороняють українцям, які не отримали паспорт РФ, покидати окуповані території.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Без російського паспорта українцю на кожному блокпосту окупантів гарантована поглиблена перевірка або затримання. Вільне переміщення фактично заборонене".

Реклама:

Деталі: Водночас, повідомили в ЦНС, наявність паспорта РФ у більшості випадків звільняє від подібних проблем.

"Залишити регіон з українським паспортом, виїжджаючи до РФ, майже неможливо. Виїзд до України окупанти закрили ще минулого року. Фактично окупанти тримають місцевих мешканців у заручниках та створюють умови, коли життя без паспорта РФ неможливе", – повідомили у Спротиві.

Нагадаємо: На окупованих територіях півдня України діють "мобільні групи" паспортизації окупантів, які вдаються до насильства, нав’язуючи українцям російські паспорти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: окупаціяпаспортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово – Дуда
Обстріл Слов'янська: кількість жертв зросла до 9, пошуки 4 людей тривають
Україна абсолютно єдина зі США у підготовці контрнаступу – Шмигаль
У Польщі попрощалися з добровольцем, який загинув у Бахмуті
Останні новини
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
Усі новини...
Реклама: