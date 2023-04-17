Омбудсмен против массового наказания за получение паспорта РФ на оккупированных территориях

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступает против массового наказания для украинцев, которые во время оккупации Россией украинских территорий получили паспорт РФ.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Если гражданин Украины остался на временно оккупированной территории, его основная задача там выжить. Для того, чтобы ему выжить, ему, наверное, по разным основаниям надо было получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Поверьте, очень много граждан Украины, которые находятся там, которые публично говорят иногда, что Российская Федерация - "хорошо и надолго", на самом деле делают совсем другую работу, приближая время возвращения этих территорий.

Каждый факт потом будет установлен, мы дадим оценку. У нас очень много историй, когда мы четко понимаем, что другого выбора просто нет".

Детали: В то же время омбудсмен подчеркнул, что Украина не признает российских паспортов выданных на временно оккупированных РФ территориях.

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Сейчас, по его словам, власти рассматривают возможность законодательно принять специальную процедуру, которая в будущем позволит таким людям после деоккупации отказаться от этих "документов".

Согласно ей, как рассказал Лубинец, жители деоккупированных территорий смогут восстановить документы гражданина Украины. Впрочем, сделать это им будет необходимо за определенный период времени, иначе эти лица будут считаться такими, которые "сознательно сделали свой выбор стать гражданами Российской Федерации" и в таком случае их уже будет ждать юридическая ответственность (как административная, так и уголовного характера).

Предыстория: На оккупированных территориях юга Украины действуют "мобильные группы" паспортизации оккупантов, которые прибегают к насилию, навязывая украинцам российские паспорта.

15 апреля Центр национального сопротивления сообщил, что российские захватчики запрещают украинцам, которые не получили паспорт РФ, покидать оккупированные территории.