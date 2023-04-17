Вистрілив 5-річній в голову: російський проєкт опублікував відео зізнань "вагнерівців"

Російський проєкт опублікував відео зізнань в'язнів із ПВК "Вагнер" у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі. За словами одного із вбивць, 15-річних беззбройних українців "важко назвати мирними жителями".

Джерело: відео проєкту Gulagu.net (російська правозахисна організація і сайт, що бореться з тортурами. - ред.)

Деталі: Проєкт опублікував свідчення двох екскомандирів підрозділів "ПВК Вагнер", які були рекрутовані до найманців Євгена Пригожина з російських колоній.

Реклама:

Зокрема, ексзасудженого з ІК-13 УФСВП Росії з Саратовської області Азамата Улдарова (помилуваний указом президента РФ від 23.08.22 р.) і ексзасудженого з ІК-1 УФСВП Росії з Воронезької області Олексія Савичева (помилуваний указом В. В.Путіна від 02.09.2022 р.).

Злочинці наразі перебувають у Росії.

Протягом тижня вони давали свідчення під час відео- та аудіоопитувань і повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну подробиці про розстріл понад 20 українських дітей і підлітків, підривання ями з більш як 50 пораненими полоненими й так званими "500-ми" (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачищення житлових будинків із убивством всіх, у тому числі дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Один із "вагнерівців" зізнається, що "вистрілив 5-річній дівчинці в голову", коли вони заходили до Соледара і Бахмута: "Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний".

Пряма мова Улдарова: "Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Те що ми ... Нам давали команду зачистити і знищити всіх... Ми йшли 150 вагнерівців і вбивали всіх - жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, зокрема маленьких - п'ятирічних".

За словами терористів, від Пригожина надійшла команда зачистити Бахмут. Не пропускати нікого - старих, дітей. Усіх зачистити. У Соледарі було ще гірше.

Улдаров також розповів, що "зачистив" підвал 9-ти поверхового будинку у Бахмуті із 300-400 цивільними, зокрема 40 з них були дітьми. Окупант додає, що "він не мав вибору" і в нього був наказ зачистити всіх.

Терорист заявив, що це сталося у березні 2023 року.

Пряма мова Савичева: "Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років) і старше - усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб 10 - 15-річні та 17-річні підлітки".

На питання, скількох беззбройних мирних жителів у лютому 2023 року вони вбили, Савичев відповів, що 15-річних українців "важко назвати мирними жителями".

Обидва екскомандири підрозділів "ПВК Вагнер" також розповіли, що особисто Пригожин віддавав накази про розстріли і вбивства.

Один із окупантів також розповів, що якось вагнерівці напилися й узяли в полон 15 кадирівців, оскільки ті не хотіли воювати.

Савичев сказав, що бойовикам "Вагнера" погрожували вбивством, якщо вони будуть спілкуватися з журналістами.

Відзначимо, що дані про окупантів публікує російський проєкт Gulagu.net. За сприяння цього проєкту територію Росії покинули військовослужбовці і силовики окупантів, які "розкаялися". Згодом один з "евакуйованих" колишній десантник Павло Філатьєв виявився причетним до воєнних злочинів в Україні.

Відео Gulagu.net триває 77 хвилин. Жоден з окупантів не сказав, що кається через свої злочини в Україні. Крім того, весь час на відео Улдаров напідпитку.

Улдаров також зізнався, що "вагнерівці" не беруть полонених і практикують вбивство українських військових: "В основному ножем. Перерізаємо горло. Знімаємо це на відео. Коли Пригожин казав кувалдою, ми брали кувалду і забивали кувалдою. Це його метод. Він – страшна людина".

Він також заявив, що хоче повернутися на фронт і продовжити воювати.