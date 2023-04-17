Выстрелил 5-летней в голову: проект из РФ опубликовал видео признаний "вагнеровцев"

Российский проект опубликовал видео с признаниями заключенных из ЧВК "Вагнер" в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. По словам одного из убийц, 15-летних безоружных украинцев "трудно назвать мирными жителями".

Источник: видео проекта Gulagu.net (российская правозащитная организация и сайт, который борется с пытками. - ред.)

Детали: Проект опубликовал показания двух экс-командиров подразделений "ЧВК Вагнер", которые были рекрутированы к наемникам Евгения Пригожина из российских колоний.

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В частности, экс-осужденного из ИК-13 УФСИН России из Саратовской области Азамата Улдарова (помилован указом президента РФ от 23.08.22 г.) и экс-осужденного из ИК-1 УФСИН России из Воронежской области Алексея Савичева (помилован указом В. В. Путина от 02.09.2022 г.).

Преступники сейчас находятся в России.

В течение недели они давали показания в ходе видео- и аудиоопросов и сообщили основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину подробности о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы с более чем 50 ранеными пленными и так называемыми "500-ми" (те, кто решил оставить войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев), зачистке жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

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В частности, один из "вагнеровцев" признается, что "выстрелил 5-летней девочке в голову", когда они заходили в Соледар и Бахмут: "Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Я выстрелил 5-6-летней девочке контрольный".

Прямая речь Улдарова: "Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь, по приказу. То что мы... Нам давали команду зачистить и уничтожить всех... Мы шли и убивали всех - женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких - пятилетних".

По словам террористов, от Пригожина поступила команда зачистить Бахмут. Не пропускать никого - стариков, детей. Всех зачистить. В Соледаре, по его словам, было еще хуже.

Улдаров также рассказал, что "зачистил" подвал 9-ти этажного дома в Бахмуте с 300-400 гражданскими, в том числе 40 из них были детьми. Оккупант добавляет, что "он не имел выбора" и у него был приказ зачистить всех.

Террорист заявил, что это произошло в марте 2023 года.

Прямая речь Савичева: "Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 (лет) и старше - всех сразу расстреливать без слов. Было расстреляно 20-24 человека, из них человек 10 - 15-летние и 17-летние подростки".

На вопрос, сколько безоружных мирных жителей Украины в феврале 2023 года они убили, Савичев ответил, что 15-летних украинцев "трудно назвать мирными жителями".

Оба экс-командира подразделений "ЧВК Вагнер" также рассказали, что лично Пригожин отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах.

Один из оккупантов также рассказал, что однажды вагнеровцы напились и взяли в плен 15 кадыровцев, поскольку те не хотели воевать.

Савичев также сказал, что боевикам "Вагнера" угрожали убийством, если они будут общаться с журналистами.

Отметим, что данные об оккупантах публикует российский проект Gulagu.net. При содействии этого проекта территорию России покинули "раскаявшиеся" военнослужащие и силовики оккупантов. Позже один из "эвакуированных" бывший десантник Павел Филатьев оказался причастным к военным преступлениям в Украине.

Видео Gulagu.net длится 77 минут. Ни один из оккупантов не сказал, что раскаивается за свои преступления в Украине. Кроме того, все время на видео Улдаров выпивший.

Улдаров также признался, что "вагнеровцы" не берут пленных и практикуют убийство украинских военных: "В основном ножом. Перерезаем горло. Снимаем это на видео. Когда Пригожин говорил кувалдой, мы брали кувалду и забивали кувалдой. Это его метод. Он – страшный человек".

Он также заявил, что хочет вернуться на фронт и продолжить воевать.