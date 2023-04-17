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Заборона українського агроімпорту ускладнює продовження безмитної торгівлі з ЄС - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 15:14

У середу, 19 квітня, посли ЄС мають проголосувати за продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2024 року, однак ситуацію ускладнює заборона Угорщини та Польщі на імпорт української сільгосппродукції.

Про це у коментарі RMF FM розповів дипломат ЄС на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

За даними польської радіостанції, Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Румунія та Нідерланди представили свої заперечення на засіданні комітету з питань торговельної політики, який 30 березня дав свій висновок щодо рішення про продовження безмитної торгівлі з Україною.

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До середи ще є час для переговорів з українською стороною, а також між Європейською комісією та Варшавою. Польські дипломати кажуть, що чекають на пропозиції Єврокомісії. 

Також дипломат однієї з найбільших країн ЄС сказав RMF FM, що ЄК повинна виступити з якоюсь пропозицією, щоб, за його словами, "запобігти погіршенню ситуації". Однак наразі такої нової пропозиції немає.

"П'ять чи шість країн не мають можливості заблокувати рішення ЄС про продовження безмитної торгівлі з Україною, оскільки для цього потрібна кваліфікована більшість голосів. Однак, з політичної точки зору, опозиція з боку країн, які в інших випадках дуже підтримують Україну, була б дуже поганою для іміджу ЄС через солідарність з Україною, яка бореться за свою незалежність. Це було б серйозним порушенням єдності ЄС", – каже один з європейських дипломатів.

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Нагадаємо, у січні Єврокомісія заявляла, що не розглядає запровадження скасованих раніше мит на українську сільгосппродукцію попри негативний вплив на фермерів деяких країн.

15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України.

З 17 квітня Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.

Теми: Європаторгівлязерно
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