Запрет импорта украинской агропродукции усложняет продолжение беспошлинной торговли ЕС с Украиной – СМИ

В среду, 19 апреля, послы ЕС должны проголосовать за продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года, однако ситуацию осложняет запрет Венгрии и Польши на импорт украинской сельхозпродукции.

Об этом в комментарии RMF FM рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

По данным польской радиостанции, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и Нидерланды представили свои возражения на заседании комитета по вопросам торговой политики, который 30 марта дал свое заключение относительно решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной.

До среды еще есть время для переговоров с украинской стороной, а также между Европейской комиссией и Варшавой. Польские дипломаты говорят, что ждут предложения Еврокомиссии.

Также дипломат одной из крупнейших стран ЕС сказал RMF FM, что ЕК должна выступить с каким-то предложением, чтобы, по его словам, "предотвратить ухудшение ситуации". Однако пока такого нового предложения нет.

"Пять или шесть стран не имеют возможности заблокировать решение ЕС о продлении беспошлинной торговли с Украиной, поскольку для этого требуется квалифицированное большинство голосов. Однако, с политической точки зрения, оппозиция со стороны стран, которые в других случаях очень поддерживают Украину, была бы очень плохой для имиджа ЕС из-за солидарности с Украиной, которая борется за свою независимость. Это было бы серьезным нарушением единства ЕС", – говорит один из европейских дипломатов.

Напомним, в январе Еврокомиссия заявляла, что не рассматривает введение отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию, несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран.

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15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины.

17 апреля Словакия также временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.