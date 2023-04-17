Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Запрет импорта украинской агропродукции усложняет продолжение беспошлинной торговли ЕС с Украиной – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 15:14

В среду, 19 апреля, послы ЕС должны проголосовать за продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года, однако ситуацию осложняет запрет Венгрии и Польши на импорт украинской сельхозпродукции.

Об этом в комментарии RMF FM рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

По данным польской радиостанции, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и Нидерланды представили свои возражения на заседании комитета по вопросам торговой политики, который 30 марта дал свое заключение относительно решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной.

До среды еще есть время для переговоров с украинской стороной, а также между Европейской комиссией и Варшавой. Польские дипломаты говорят, что ждут предложения Еврокомиссии.

Также дипломат одной из крупнейших стран ЕС сказал RMF FM, что ЕК должна выступить с каким-то предложением, чтобы, по его словам, "предотвратить ухудшение ситуации". Однако пока такого нового предложения нет.

"Пять или шесть стран не имеют возможности заблокировать решение ЕС о продлении беспошлинной торговли с Украиной, поскольку для этого требуется квалифицированное большинство голосов. Однако, с политической точки зрения, оппозиция со стороны стран, которые в других случаях очень поддерживают Украину, была бы очень плохой для имиджа ЕС из-за солидарности с Украиной, которая борется за свою независимость. Это было бы серьезным нарушением единства ЕС", – говорит один из европейских дипломатов.

Напомним, в январе Еврокомиссия заявляла, что не рассматривает введение отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию, несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран.

ВИДЕО ДНЯ

15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины.

17 апреля Словакия также временно приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: Европаторговлязерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Европа
Ле Пен: Победа РФ в войне будет катастрофой, победа Украины будет означать Третью мировую
Шотландия будет судиться против правительства Британии из-за блокирования "гендерного" закона
Западные Балканы отравлены российской дезинформацией – спецпосланник США
Последние новости
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:28
По всей Украине – воздушная тревога
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: