Окупанти ставлять камери відеонагляду у Криму: бояться диверсій
Понеділок, 17 квітня 2023, 16:16
У тимчасово окупованому Криму російські окупанти встановлюють камери відеоспостереження вздовж залізниці для боротьби з партизанами.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни встановлюють додаткові камери стеження аби виявити партизан".
Деталі: Зокрема, камери стеження монтують вздовж залізниці, щоб протидіяти диверсіям. Спротив підкреслює, що так окупанти реагують на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху "Атеш".
Також загарбники посилили перевірки "нелояльного населення". Тому ЦНС закликає людей чистити телефони й бути обережними. Інструкція як почистити гаджет, щоб не лишати цифровий слід, є на сайті Спротиву.
Передісторія:
- Наприкінці лютого невідомі підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено.
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