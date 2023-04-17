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Окупанти ставлять камери відеонагляду у Криму: бояться диверсій

Ірина БалачукПонеділок, 17 квітня 2023, 16:16
Окупанти ставлять камери відеонагляду у Криму: бояться диверсій
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти встановлюють камери відеоспостереження вздовж залізниці для боротьби з партизанами.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "На тимчасово окупованому півострові Крим росіяни встановлюють додаткові камери стеження аби виявити партизан".

Деталі: Зокрема, камери стеження монтують вздовж залізниці, щоб протидіяти диверсіям. Спротив підкреслює, що так окупанти реагують на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху "Атеш".

Також загарбники посилили перевірки "нелояльного населення". Тому ЦНС закликає людей чистити телефони й бути обережними. Інструкція як почистити гаджет, щоб не лишати цифровий слід, є на сайті Спротиву.

Передісторія:

  • Наприкінці лютого невідомі підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено.  

 

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Теми: Кримокупаціяпартизани
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