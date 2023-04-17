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Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 16:16
Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты устанавливают камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "На временно оккупированном полуострове Крым россияне устанавливают дополнительные камеры слежения чтобы выявить партизан".

Детали: В частности, камеры слежения монтируют вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Сопротивление подчеркивает, что так оккупанты реагируют на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш".

Также захватчики усилили проверки "нелояльного населения". Поэтому ЦНС призывает людей чистить телефоны и быть осторожными. Инструкция как почистить гаджет, чтобы не оставлять цифровой след, есть на сайте Сопротивления.

Предыстория:

  • В конце февраля неизвестные подорвали железнодорожные пути в Бахчисарайском районе, в результате движение было прекращено.

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Темы: Крымоккупацияпартизаны
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