Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты устанавливают камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно Сопротивление: "На временно оккупированном полуострове Крым россияне устанавливают дополнительные камеры слежения чтобы выявить партизан".
Детали: В частности, камеры слежения монтируют вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Сопротивление подчеркивает, что так оккупанты реагируют на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш".
Также захватчики усилили проверки "нелояльного населения". Поэтому ЦНС призывает людей чистить телефоны и быть осторожными. Инструкция как почистить гаджет, чтобы не оставлять цифровой след, есть на сайте Сопротивления.
Предыстория:
- В конце февраля неизвестные подорвали железнодорожные пути в Бахчисарайском районе, в результате движение было прекращено.