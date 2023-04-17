Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий

Ирина БалачукПонедельник, 17 апреля 2023, 16:16
Оккупанты ставят камеры видеонаблюдения в Крыму: боятся диверсий
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты устанавливают камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "На временно оккупированном полуострове Крым россияне устанавливают дополнительные камеры слежения чтобы выявить партизан".

Реклама:

Детали: В частности, камеры слежения монтируют вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Сопротивление подчеркивает, что так оккупанты реагируют на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш".

Также захватчики усилили проверки "нелояльного населения". Поэтому ЦНС призывает людей чистить телефоны и быть осторожными. Инструкция как почистить гаджет, чтобы не оставлять цифровой след, есть на сайте Сопротивления.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце февраля неизвестные подорвали железнодорожные пути в Бахчисарайском районе, в результате движение было прекращено.

Темы: Крымоккупацияпартизаны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Крым
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: